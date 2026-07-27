Frauen attackieren sich gegenseitig am Bahnhof in Lüneburg – alle drei leicht verletzt.

Vor dem Bahnhof in Lüneburg sind am Sonntagmorgen drei Frauen in Streit geraten und aufeinander losgegangen. Alle wurden leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, sei es unter den Frauen (22,23 und 24 Jahre) zunächst zu einem Streitgespräch auf dem Bahnhofsvorplatz gekommen. Diese mündete kurz darauf in einer handfesten Auseinandersetzung.

Drei Frauen verletzt – eine davon kam in die Klinik

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Die 22-Jährige setzte zunächst ihr mitgeführtes Pfefferspray gegen die 23- und 24-Jährigen ein und verletzte diese leicht. Eine von ihnen kam in die Klinik. Daraufhin warf eines der Opfer eine Glasflasche in Richtung der 22-Jährigen. Diese wurde durch Glasscherben ebenfalls leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.