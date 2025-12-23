Frau will ihr Handy in Bäckerei laden – und rastet komplett aus

Mit einem einfachen „Nein“ gab sich eine Frau in einer Bäckerei in Osnabrück nicht zufrieden. Zusammen mit einem Mann sorgte sie für Ärger.

Zwei Menschen haben am Wochenende in einer Bäckerei in Osnabrück randaliert. Kurz zuvor hatte eine 20-Jahre alte Frau in der Filiale im Süden der Stadt darum gebeten, ihr Handy dort aufzuladen, was aber nicht möglich war, wie die Polizei mitteilte.

Wenig später sei sie mit einem 19 Jahre alten Mann zurückgekommen und habe mit ihm unter anderem Stühle beschädigt und das Kassensystem umgeworfen.

Nach der Tat flüchteten sie. Die Polizei machte die beiden allerdings im Bereich der Bäckerei ausfindig. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (dpa)