Frau nach Handtaschen-Raub gestorben – wer kennt diesen Mann?

Nachdem vor gut zwei Wochen ein Handtaschenräuber in Uelzen (Niedersachsen) sein Opfer zu Fall brachte, fahndet die Polizei nun mit einem Phantombild nach dem Täter. Die Frau wurde bei dem Sturz schwer verletzt und starb in einer Klinik.

Die Tat ereignete sich am vergangenen 12. Juli gegen 14 Uhr im Bereich des Gehweges der Karlstraße. Unweit eines dort gelegenen Baumarktes radelte der Täter auf seinem Mountainbike von hinten an eine 46-Jährige heran und versuchte, der Frau die umgehängte Handtasche zu entreißen. Dabei stürzte das Opfer. Der Täter drehte um und entwendete schließlich der am Boden liegenden Frau die Tasche – unter anderem mit Bargeld. Dann flüchtete er.

Opfer starb nach Sturz in Klinik – Zeugen gesucht

Das Opfer erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und kam mit einem Notarzt in die Klinik. Hier verstarb sie kurz darauf. Der Täter ist laut Zeugenaussagen etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß und sehr schlank. Er hat laut Polizei ein hageres Gesicht mit spitzem Kinn und trug zuletzt einen schwarzen Trainingsanzug, ein Cap mit FBI-Aufschrift sowie eine bräunlich gefärbte Sonnenbrille. Hinweise an die Polizei unter Tel.: (0581) 930328 / 29.