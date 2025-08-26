Frau mit Kleinkind aus Unterkunft verschwunden – Polizei bittet um Hilfe

Seit dem späten Freitagabend werden eine 45-jährige Frau und ihr drei Jahre alter Sohn aus Bleckede (Landkreis Lüneburg) vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ die Mutter gemeinsam mit dem Kind ihre Unterkunft und ist seitdem spurlos verschwunden.

Am folgenden Tag wandten sich die weiteren Kinder der Frau, die im Teenager-Alter sind, an Vertrauenspersonen und schließlich an die Polizei. Daraufhin leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Dabei kamen auch Man-Trailer-Hunde sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Trotz intensiver Bemühungen konnten Mutter und Sohn bislang nicht gefunden werden.

Vermisste spricht nur gebrochenes Deutsch

Bei der Vermissten handelt es sich um eine pakistanische Staatsbürgerin, die nach Polizeiangaben nur gebrochen Deutsch spricht. Sie war mit einem lila Kopftuch und einem ebenfalls lila-farbenen, körperbedeckenden Gewand bekleidet. Ihr Sohn trug einen grauen Jogginganzug mit Reißverschlussjacke und dunkelblaue Stiefel.

Die Polizeiinspektion Lüneburg bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer (04131) 607-2215 entgegen. (apa)