Frau kommt von Straße ab und knallt gegen Baum – Hubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagnachmittag in Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg eine 28-jährige Frau schwer verletzt.

Laut Polizeiangaben kam die Autofahrerin gegen 17.02 Uhr in der Straße „Im Saal“ in einer 30er-Zone nach rechts von der Fahrbahn ab – ohne jegliche Fremdbeteiligung. Der Wagen prallte anschließend gegen einen Baum.

Hubschrauber zur Versorgung der Verletzten im Einsatz

Die Fahrerin war nach dem Aufprall nicht ansprechbar und musste von der Feuerwehr mithilfe von hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, mit dem ein Notarzt eingeflogen wurde. Der Beifahrer blieb ansprechbar und wurde mit leichteren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Flammen in Tiefgarage: Großalarm auf dem Kiez – Reeperbahn gesperrt

Warum die 28-Jährige von der Straße abgekommen ist, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.