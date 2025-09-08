Frau im Bahnhof geschubst und begrabscht: Wer kennt diesen Mann?

Sexueller Übergriff am Bahnhof Ashausen (Landkreis Harburg): Mitte August hatte ein junger Erwachsener eine Passantin geschubst und begrabscht. Seitdem ist er flüchtig. Nun sucht die Polizei öffentlich mit einem Phantombild nach ihm.

Kurz vor Mitternacht des 13. August durchquerte die 19-Jährige die Bahnunterführung in Richtung des Parkplatzes. Ein 25 bis 30 Jahre alter Mann kam ihr entgegen. Hinter ihr drehte er um. Dann schubste er die junge Frau auf den Boden. Dann fasste er ihr durch die Kleidung in den Intimbereich, bevor er in unbekannte Richtung davonrannte.

Die junge Frau lief zu ihrem Auto und alarmierte von dort die Polizei. Die sofortige Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Anhand der Aussagen des Opfers wurde eine Phantomzeichnung erstellt. Diese zeigt einen ca. 1,60 Meter großen Mann mit durchschnittlicher Statur. Seine Haare sind schwarz, seitlich rasiert, aber leicht herausgewachsen. Der Täter soll einen gebräunten Hautteint und leicht mandelförmige Augen gehabt haben. Er soll zudem nach Frittierfett gerochen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die abgebildete Person geben können, sich unter der Telefonnummer (04181) 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden. (mp)