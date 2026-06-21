Frau (26) hat unfassbar hohen Promillewert – Lebensgefahr

Die Polizei sprach von einem Einsatz für ihre Geschichtsbücher: In Osnabrück wurde sie zu einer 26-Jährigen mit lebensgefährlich hohem Promillewert gerufen – die sich aber noch gut auf den Beinen halten konnte.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Autofahrer einen Wert von mehr als drei Promille. (Symbolbild) picture alliance/dpa/Sina Schuldt

Eine 26-Jährige ist in Osnabrück mit einem lebensbedrohlichen Atemalkoholwert von 5,25 Promille aufgefunden worden. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, wurden Polizisten am Samstagmorgen zu der am Boden liegenden, sehr alkoholisierten Frau gerufen.

„Wir waren alle erstaunt, da sie trotz dieses extrem hohen Werts noch relativ sicher auf den Beinen war – und zudem einen erstaunlich aufnahmefähigen Eindruck machte”, hieß es von der Polizei.

Die 26-Jährige gab demnach an, dass sie nach einem Schwimmbadbesuch mit dem Zug nach Hause nach Rheine fahren wollte. Aufgrund des extrem hohen festgestellten Atemalkoholwerts brachten die Polizisten die Frau aber ins Krankenhaus. Dort wurde sie überwacht. (dpa/mp)