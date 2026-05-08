Forschungsschiff rettet Jugendliche aus der Elbe

Zwei Jugendliche wurden am Donnerstagnachmittag bei Stade aus der Elbe gerettet. Laut ersten Angaben vor Ort stürzten die beiden gegen 17 Uhr von einem Sportboot in der Elbe auf Höhe Stadersand ins Wasser.

Als Ursache kommt nach ersten Erkenntnissen eine große Welle in Frage. Die beiden sollen sich zunächst an einer Fahrwassertonne festgehalten haben.

Elbe: Schiff nimmt beim Hafengeburtstag teil

In der Nähe lag auch das Forschungsschiff „Atair“ des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, das am Freitag an der Einlaufparade des Hamburger Hafengeburtstags teilnimmt. Von einem Beiboot aus retteten Crewmitglieder die beiden aus der Elbe.

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Ein Großaufgebot an Rettern war in der Zwischenzeit an Land am Stadersand eingetroffen. Die Jugendlichen wurden an Land gebracht und dort untersucht. Sie blieben unverletzt. Das Sportboot sicherte die DLRG und brachte es anschließend in einen Hafen in Schleswig-Holstein.