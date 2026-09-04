250 Einsatzkräfte kämpften in Leer gegen die Flammen, der Rauch zog bis nach Oldenburg. Was Messungen zur Luftqualität zeigen.

Die umfangreichen Nachlöscharbeiten auf dem Schrottplatz in Leer (Ostfriesland) dürften sich noch über längere Zeit hinziehen. Lars Penning/dpa

Der Großbrand auf einem Schrottplatz im ostfriesischen Leer ist unter Kontrolle. Die Feuerwehr sei noch mit wenigen Kräften vor Ort, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Er gehe davon aus, dass der Löscheinsatz im Laufe des Freitags beendet werden könne.

Danach soll der Brandort untersucht werden. Die Ursache des Feuers, das für viel Rauch und im gesamten Stadtgebiet für einen unangenehmen Geruch sorgte, ist bislang unklar.

Wegen des Brandes waren zeitweise rund 250 Kräfte verschiedener Organisationen im Einsatz. Darunter waren neben Gefahrgutzügen auch die Werksfeuerwehr der Papenburger Meyer Werft. Die Polizei bat Anwohner und Anwohnerinnen darum, Fenster und Türen geschlossen zu halten – auch im benachbarten Landkreis Ammerland und in der Stadt Oldenburg.

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Messungen ergaben erhöhte Schadstoffwerte in der Luft. Grenzwerte für eine Gesundheitsgefahr wurden nach Polizeiangaben nicht überschritten.

Das Feuer war am späten Mittwochabend auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens ausgebrochen – in einem Schrotthaufen, in dem unter anderem Autos und große Container lagen. (dpa)