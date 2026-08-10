Das Wasser in der Elbe reicht für mehrere Fähren nicht mehr aus. An welchen Orten die Schiffe deshalb nicht mehr von Ufer zu Ufer fahren.

Die Elbfähre „Tanja“ liegt am Ufer. Sie hat schon seit Ende Juni aufgrund von Niedrigwasser den Verkehr eingestellt. picture alliance/dpa | Jens Büttner

Das Niedrigwasser in den Flüssen macht neben Frachtschiffen auch Fähren zu schaffen. Die Fähre über die Elbe zwischen Bleckede und Neu-Bleckede östlich von Lüneburg in Niedersachsen hat ihren Betrieb nun komplett eingestellt, wie der Landkreis mitteilte. Andere Fähren hatten zuvor bereits Überfahrten gestoppt.

In Bleckede soll das Fährschiff „Amt Neuhaus“ bis auf Weiteres nicht mehr verkehren. In den vergangenen Tagen war der Betrieb bereits eingeschränkt und es konnten nur leichtere Fahrzeuge von Ufer zu Ufer transportiert werden.

„Tanja“ fährt seit Ende Juni nicht mehr

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Ein Stück weiter flussaufwärts hat die „Tanja“, die Darchau mit Neu Darchau verbindet, bereits Ende Juni den Betrieb eingestellt. Statt der Schiffe sollen Ersatzbusse fahren.

Die beiden Fähren werden auch von Menschen aus Südwestmecklenburg genutzt, die über die Elbe nach Niedersachsen wollen. Die Betroffenen müssen nun teils erhebliche Umwege bis zur nächsten Elbbrücke in Kauf nehmen. (dpa/mp)