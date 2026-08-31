Wie üblich im Wahlkampf verteilte Diethelm Ehlers im Landkreis Verden Flyer seiner SPD in Briefkästen. Die Werbung der Konkurrenz dort missfiel ihm aber scheinbar. Er zeigt sich reumütig.

Nach dem Diebstahl eines Werbeflyers der CDU aus einem Briefkasten, hat sich ein SPD-Politiker entschuldigt. „Das war eine unüberlegte und falsche Aktion“, sagte Diethelm Ehlers, der bei der anstehenden Kommunalwahl für den Kreistag in Verden sowie den Samtgemeinderat von Thedinghausen kandidiert. Zuvor hatte die „Kreiszeitung“ berichtet.

Laut dem Zeitungsbericht nahm eine Überwachungskamera den Diebstahl auf. Ehlers bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Echtheit des Videos. Der Politiker sagte: „Gerade im Wahlkampf gehört es zum fairen Umgang miteinander, das Wahlkampfmaterial anderer Parteien zu respektieren.“ Dem Anspruch sei er nicht gerecht geworden. Dafür entschuldige er sich auch bei den betroffenen Kandidatinnen und Kandidaten der CDU. Den gestohlenen Werbeflyer habe er noch am selben Abend zurückgebracht und sich bei dem Bürger dafür entschuldigt.

Partei lässt Konsequenzen offen

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Ob die Aktion Konsequenzen für den Mann haben wird, ist noch offen. „Der konkrete Vorfall muss nun vollständig und nachvollziehbar aufgeklärt werden. Anschließend werden wir den Sachverhalt bewerten und über mögliche weitere Schritte beraten“, sagte die Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Verden, Özge Kadah.

Die Vorsitzende distanzierte sich von dem Verhalten. „Bei dem geschilderten Vorgang handelt es sich um das Fehlverhalten eines Einzelnen und nicht um eine Praxis der SPD.“ Sie betonte: „Gerade als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wissen wir aus unserer eigenen Geschichte um den Wert des freien politischen Wettbewerbs und darum, wie wichtig es ist, demokratische Spielregeln zu schützen und zu respektieren.“ (dpa/mp)