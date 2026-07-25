Niedersachsen
Flugzeug stürzt im Norden in ein Haus: Wrackteile ragen aus dem Dach
Ein Kleinflugzeug stürzt in ein Wohnhaus. Die Polizei kann zu möglichen Opfern zunächst keine gesicherten Angaben machen.
Ein Kleinflugzeug ist in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) in ein Einfamilienhaus gestürzt. Ob es bei dem Unglück Verletzte oder Tote gab, konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht gesichert sagen.
Im Dach des Wohnhauses klafft ein großes Loch, Wrackteile ragen aus dem Gebäude. Die Feuerwehr verschaffte sich über eine Drehleiter Zugang. Zuvor hatten die „Kreiszeitung” in Syke und der NDR von dem Vorfall berichtet.
Deren Angaben zufolge kam der Pilot ums Leben. Nach einer weiteren Person werde aktuell noch gesucht. Weitere Verletzte soll es nicht gegeben haben. Warum das Flugzeug abstürzte, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen dauern noch an.
Um kurz nach 11 Uhr stürzte das Kleinflugzeug ab
Die Maschine soll am Samstagmorgen in Bremen gestartet und kurz darauf in Ganderkesee gelandet sein. Wenig später soll sie erneut abgehoben sein. Um kurz nach 11 Uhr soll das Kleinflugzeug schräg in den Dachstuhl gestürzt sein. Die Hausbewohner seien zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause gewesen, wie der NDR berichtet.
Bei der verunglückten Maschine soll es sich um ein einmotoriges, viersitziges Leichtflugzeug des italienischen Herstellers „Tecnam” handeln. Danach wäre sie rund 7,50 Meter lang und hätte eine Spannweite von 10,50 Metern.
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Nach Informationen der „Kreiszeitung” rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem Großaufgebot an. Anwohner im Umkreis von 100 Metern hätten ihre Häuser verlassen müssen – eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe allerdings nicht. (mp/dpa)
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