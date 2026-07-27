Ein Kleinflugzeug stürzt in ein Wohnhaus, zwei Menschen sterben. Welche Daten nun Aufklärung bringen sollen – und für wen es einen Spendenaufruf gibt.

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs westlich von Delmenhorst werden die elektronischen Daten der Maschine untersucht. Fachleute hätten in den vergangenen Tagen die Unfallstelle genau untersucht und zahlreiche Instrumente unter anderem aus dem Cockpit gesichert, sagte ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig. Bei dem Absturz des Kleinflugzeugs in ein Wohnhaus in Ganderkesee waren die beiden Insassen am Samstag gestorben.

Nach Angaben der Bundesstelle werde es voraussichtlich rund acht Wochen dauern bis ein erster Zwischenbericht vorliegt. In etwa einem Jahr soll dann der Abschlussbericht vorliegen.

Flugzeugabsturz: Spendenaufruf für Familie des betroffenen Hauses

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Für die Familie, die durch den Absturz vorerst ihr Zuhause verloren hat, wurde unterdessen ein Spendenaufruf veröffentlicht. Seit Sonntag haben dort mehr als 190 Menschen mehr als 8000 Euro gespendet. Als Spendenziel wurden 11.000 Euro angegeben. Nach Angaben auf der Spendenseite stammt der Aufruf von der Familie, Freunden und Nachbarn.

„Das Haus, das sie über viele Jahre mit unzähligen Stunden Eigenleistung, Liebe und Herzblut aufgebaut hat, ist nicht mehr bewohnbar”, heißt es auf der Webseite. Mit dem Geld solle die Familie unabhängig von möglichen Versicherungsleistungen unterstützt werden sowie ein Zeichen der Anteilnahme gesetzt werden.

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Ganderkesee: Zwei Bremer an Bord der Unglücksmaschine

Die Maschine soll kurz vor dem Absturz in Bremen gestartet sein. Dann hatte sie in einer Wohnsiedlung in Ganderkesee an Höhe verloren und war in das Dach des Gebäudes gekracht.

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Bei dem Absturz starben ein 65-Jähriger und ein 77-Jähriger aus Bremen, die sich an Bord der Maschine befanden. Die Bewohner des Hauses waren zum Unglückszeitpunkt nicht vor Ort. Die Unfallursache ist bisher ungeklärt.

Nach Angaben der Polizei von Sonntag wurde das Flugzeug inzwischen geborgen und beschlagnahmt. Die Schadenshöhe am Haus ist bisher nicht genau bekannt. Nach ersten Schätzungen ging die Polizei von einem Schaden im hohen sechsstelligen Bereich aus. (dpa/mp)