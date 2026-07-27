Ein abgebrochenes Rotorblatt hat in der Nordsee einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Der riesige Windrad-Flügel trieb kaum sichtbar unter der Wasseroberfläche.

Ein 20 Meter langes Rotorblatt wird über die Heckwanne an Bord gezogen. In einem Offshore-Windpark rund 90 Kilometer nordwestlich der Nordseeinsel Borkum war ein Flügel eines Windrads abgebrochen und hatte die Schifffahrt vorübergehend gefährdet. picture alliance/dpa/Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven | ---

In einem Offshore-Windpark rund 90 Kilometer nordwestlich der Nordseeinsel Borkum ist ein Flügel eines Windrads abgebrochen. Das Rotorblatt gefährdete vorübergehend die Schifffahrt.

Der Flügel war 20 Meter lang und zwei Meter breit. Er trieb zwischen den Windparks „EnBW Hohe See“ und EnBW „He Dreiht“.

Rotorblatt vor Borkum trieb knapp unter der Wasseroberfläche

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Wegen seiner Größe und Beschaffenheit stellte das Rotorblatt nach Angaben der Bundespolizei ein erhebliches Risiko für die Seeschifffahrt dar. Es befand sich knapp unter der Wasseroberfläche und war deshalb nur schwer zu erkennen.

Der Betreiber des Windparks alarmierte die Einsatzkräfte. Zuvor hatten eigene Arbeitsschiffe vergeblich versucht, den Flügel zu bergen.

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Ein Schiff der Bundespolizei leitete den Schiffsverkehr um. Vor Ort wurde das Rotorblatt in Teile gesägt und über die Heckwanne an Bord gezogen.

Ursache für Rotorblatt vor Borkum noch unklar

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Warum der Flügel abbrach, ist bislang nicht bekannt. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es bisher keine Angaben.

Der Offshore-Windpark „He Dreiht“ des Energieversorgers EnBW soll ab Herbst 2026 mit 64 Windkraftanlagen rechnerisch 1,1 Millionen Haushalte versorgen. Der Windpark „Hohe See“ ist bereits seit 2019 am Netz. (dpa/mp)