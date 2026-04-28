Flammeninferno: Autos brennen komplett aus
Bei einem Fahrzeugbrand in der Nacht zu Dienstag in Achim im Landkreis Verden sind drei Autos beschädigt worden.
Laut ersten Angaben brach das Feuer gegen 1 Uhr nachts in der Annaberger Straße auf einem Parkplatz in einem Wohnviertel aus. Die Flammen griffen auf insgesamt drei Fahrzeuge über und erfassten außerdem angrenzende Vegetation.
Feuer in Achim: Zwei Autos brannten völlig aus
Feuerwehrleute brachten den Brand schließlich mit Schaum unter Kontrolle. Zwei Autos brannten vollständig aus, ein weiteres wurde stark beschädigt.
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Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
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