Flächenbrand bei Hamburg: vier Feuerwehrleute verletzt

Bei einem Flächenbrand am Sonntagnachmittag in Jesteburg im Landkreis Harburg sind mehr als 30.000 Quadratmeter Heide- und Grasflächen in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mehrere Rettungskräfte sind verletzt worden.

Nach ersten Angaben brach das Feuer gegen 14:50 Uhr in der Nähe der Waldklinik Jesteburg am Kleckerwaldweg aus. Beim ersten Alarm seien etwa 5000 Quadratmeter betroffen gewesen, sagt Einsatzleiter Lucas Ibing von der Freiwilligen Feuerwehr Jesteburg: „Anfänglich war die Situation sehr dynamisch, weil wir eine schnelle Rauch- und Brandausbreitung in Richtung Waldgebiet haben.“

Vier Feuerwehrleute verletzt

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Die Feuerwehr sei über zwei Flanken vorgegangen, um ein am Berg befindliches Gebäude zu schützen, und habe weitere Kräfte nachalarmiert. Der Einsatz stellte die Retter vor besondere Herausforderungen: „Das ist ein sehr anstrengender Einsatz für die Einsatzkräfte, gerade weil wir hier nicht direkt unter den schattigen Bäumen sind, sondern auf der freien Fläche“, so Ibing. Die Einsatzleitung habe deshalb angeordnet, wo zulässig, dünnere Kleidung zu tragen. Zudem sei eine Versorgung mit Getränken organisiert worden.

Vier Einsatzkräfte sind im Verlauf des Einsatzes leicht verletzt worden, unter anderem wegen Dehydrierung oder Kreislaufproblemen. Sie seien an der Einsatzstelle behandelt oder zur Wache gebracht worden und seien wohlauf.

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Aktuell werde die verbrannte Fläche weiter mit Wasser durchtränkt, um letzte Glutnester im Waldgebiet zu löschen. „Das wird sich noch über Stunden ziehen und wird auch noch eine Brandwache nach sich ziehen“, erklärt der stellvertretende Gemeindebrandmeister der Gemeinde Jesteburg. Gegen 19.45 Uhr waren weiter Dutzende Feuerwehrleute vor Ort, um alle Glutnester zu löschen.

Die Brandursache ist bislang unklar. Für die nahegelegene Rehaklinik und weitere Gebäude besteht nach aktuellem Stand keine Gefahr.