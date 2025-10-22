Firmenwagen-Serie bei Hamburg: Einbrecher schlägt mehrfach zu

In der Nacht zu Mittwoch hat ein bislang unbekannter Einbrecher in Stade gezielt Firmenwagen von Handwerksbetrieben aufgebrochen – offenbar auf der Suche nach teurem Werkzeug. Nach Angaben der Polizei versuchte der Einbrecher, mindestens vier Transporter in verschiedenen Straßen der Stadt zu knacken.

Betroffen waren Fahrzeuge in der Arp-Schnittger-Straße, im Hahler Weg, im Triftgang und in der Straße „Trift“. Der Täter machte sich an einem Sprinter, einem VW-Transporter, einem Ford Transit und einem Mercedes Vito zu schaffen. In zwei Fällen hatte er Erfolg: Nach dem gewaltsamen Aufbohren und Aufschneiden der Türen konnte er in die Wagen eindringen und hochwertiges Werkzeug stehlen.

Einbrecher: Gesamtschaden im vierstelligen Bereich

Bei den anderen beiden Fahrzeugen blieb es beim Versuch – die Einbruchsversuche hinterließen jedoch deutliche Schäden. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter gezielt nach Werkzeug und Maschinen suchte, wie sie in Handwerksfahrzeugen oft transportiert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden. (apa)