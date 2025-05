Feuerwehr befreit Motoryacht aus Fischernetz an der Elbe

Kurz nach 16 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz auf die Elbe bei Fliegenberg im Landkreis Harburg alarmiert.

Dort trieb eine manövrierunfähige Motoryacht auf der Elbe, nachdem sie sich offenbar in einem Stellnetz der Elbfischer festgefahren hatte, so ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Fliegenberg. Die Feuerwehr rückte mit drei Kleinbooten an, um im Notfall die Passagiere der Yacht aufnehmen zu können, doch so weit kam es glücklicherweise nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Zeuge schildert Messer-Attacke: Timo S. stand am Gleis, als die Kapuzen-Frau zustach

Nach rund einer Stunde gelang es der Feuerwehr, das etwa 10 Meter lange Boot aus seiner misslichen Lage zu schneiden und zu befreien. Anschließend wurde es von der Feuerwehr mit Motorkraft an einen Anleger geschleppt. Dort wird nun überprüft, ob das Schiff seine Fahrt fortsetzen kann oder durch die Havarie zu Schaden kam.