Transporter wird zum Feuerball – Autobahn bei Hamburg gesperrt

Auf der A26 bei Horneburg (Landkreis Stade) ist in der Nacht zu Dienstag ein VW-Transporter in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte sich retten.

Um 23.40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz auf der A26 gerufen. Bereits auf der Anfahrt konnten die Retter hellen Feuerschein erkennen. Ein VW-Transporter stand lichterloh in Flammen.

Transporter in Flammen – Fahrer rettet sich

Laut Polizei bemerkte der Fahrer zunächst Rauch, dann Flammen, als er die Autobahn in Richtung Stade befuhr. Er lenkte das Fahrzeug auf den Standstreifen und brachte sich in Sicherheit. Sekunden später stand der VW in Vollbrand.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Autobahn voll gesperrt. Trotz intensiver Löschversuche konnten die Rettungskräfte nicht verhindern, dass der Transporter vollständig ausbrannte. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache.