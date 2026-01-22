Feuer zerstört Einfamilienhaus im Norden: 200.000 Euro Schaden

Großeinsatz am Abend: In Hagen im Bremischen brennt ein Einfamilienhaus fast vollständig aus. Die Bewohner bleiben unverletzt, der Schaden ist erheblich.

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven) wird der entstandene Schaden auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Das Haus sei am Mittwochabend trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen fast vollständig zerstört worden, teilte die Polizei mit.

Feuer im Norden: Es brach im Dachgeschoss aus

Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer im Dachgeschoss ausgebrochen.

Das könnte Sie auch interessieren: Drogen, Knast und Autodiebstahl: Wie zwei Crash-Kids die Kurve bekamen

Verletzt wurde niemand. Der 75 Jahre alte Bewohner des Hauses und sein 23-jähriger Enkel wurden jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (dpa/mp)