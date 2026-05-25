Feuer nach gerissener Oberleitung: Zug evakuiert, Strecke stundenlang dicht

Ein Feuer nach einer gerissenen Oberleitung hat am Montagnachmittag in Sprötze im Landkreis Harburg einen Großeinsatz auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen ausgelöst.

Eine gerissene Oberleitung hat am Montagnachmittag auf der Bahnstrecke zwischen Sprötze und Buchholz im Landkreis Harburg die Böschung in Brand gesetzt. Ein Metronom-Zug musste evakuiert werden, die Bahnstrecke Hamburg-Bremen war zwischen Tostedt und Buchholz rund drei Stunden lang komplett gesperrt.

Laut Christian Matzat, Stadtbrandmeister der Feuerwehr Buchholz, kam es gegen 15:15 Uhr bei Sprötze zu einem Oberleitungsschaden. Ein Metronom-Zug musste auf offener Strecke halten und evakuiert werden. Die Feuerwehr brachte 640 Menschen in Sicherheit.

Zunächst deutete eine Rauchentwicklung im Bereich des Triebwagens auf ein Feuer im Zug hin. Das berichteten auch mehrere Augenzeugen. Tatsächlich brannten aber nur die Oberleitung und die Böschung hinter dem Zug, so Matzat weiter.

Bahnstrecke Hamburg-Bremen wieder befahrbar

Es gab dem Stadtbrandmeister zufolge auch leicht verletzte Personen. Vor allem durch die Hitze habe es bei einigen Menschen Kreislaufprobleme gegeben.

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Nach rund drei Stunden Vollsperrung konnte die Strecke zum Teil wieder freigegeben werden: „Die Züge können den betroffenen Streckenabschnitt auf den verbleibenden Gleisen mit reduzierter Geschwindigkeit passieren“, heißt es vom Bahnunternehmen Metronom. Durch die Vollsperrung kommt es auch weiterhin zu Verspätungen und Teilausfällen. Fahrgäste „müssen sich bis in die späten Abendstunden auf Beeinträchtigungen im Zugverkehr einstellen“.