Großeinsatz nahe Hamburg: Feuer in Unterkunft für Geflüchtete

Nach einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete sind am Freitagvormittag in Jesteburg (Landkreis Harburg) Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Großeinsatz. Ein Bewohner kam in die Klinik.

Gegen 11.15 Uhr brach das Feuer in dem Wohngebäude an der Hauptstraße aus. Laut Polizeiangaben war bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss erkennbar. Polizisten und Feuerwehrleute brachten die Bewohner in Sicherheit. Rund 50 Personen wurden vom Rettungsdienst betreut

Rettungsdienst versorgt Bewohner der Unterkunft

Aufgrund der unübersichtlichen Lage und der Größe des Mehrfamilienhauses rückten Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle aus. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Die Polizei ermittelt die Brandursache und geht von 100.000 Euro Schaden aus.