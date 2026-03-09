mopo plus logo
Feuerwehr

Die Feuerwehr im Einsatz (Symbolbild). Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

  • Ritterhude

Feuer in Tischlerei im Norden – Warnung vor starkem Rauch

In einer Tischlerei im Norden ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Anwohner wurden bereits gewarnt, dennoch rechnet die Polizei mit einem langen Einsatz.

Eine Tischlerei in Ritterhude (Landkreis Osterholz) steht in Flammen. „Es ist niemand in Gefahr“, betonte eine Sprecherin der Polizei. Alle Menschen hätten die Tischlerei rechtzeitig verlassen. Anwohner sollten wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten.

Warum das Feuer am Vormittag in der Tischlerei ausbrach, ist noch unklar. „Wir gehen von einem langen Einsatz aus“, sagte die Polizeisprecherin. „Dort lagert viel Holz.“ Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort und sperrten das Gebiet weiträumig ab. (dpa/mp)

