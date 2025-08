Feuer in Tiefgarage – Gäste müssen Hotel verlassen

Wegen eines Brands in einer Tiefgarage haben 20 Gäste eines Hotels am Pferdemarkt in Rotenburg (Wümme) ihre Zimmer verlassen müssen. Die Feuerwehr war mit 150 Kräften im Einsatz.

Um 5.30 Uhr ging der erste Hinweis in der Leitstelle ein. Die Kräfte – ein Schulterschluss aus zehn örtlichen Wehren – lokalisierten den Brand in drei Räumen der Tiefgarage. Der sich schnell entwickelnde und stärker werdende Rauch zog in das Hotel und in die benachbarte Bowlingbahn.

Polizei ermittelt nach Brand in Tiefgarage

Das Feuer war schnell gelöscht, wie ein Sprecher erklärte, „der Rauch aber sorgte für etwas Probleme“: Mit großen Lüftern sei der Rauch schließlich aus dem Gebäude gedrückt worden. Die 20 Hotelgäste seien zwischenzeitlich im Ratssaal untergekommen. Auch im Inneren der Bowlingbahn habe man gegen den Rauch angekämpft.

Die Polizei sperrte für den Einsatz der Feuerwehr die Straße. Im Anschluss übernahmen die Beamten die Arbeiten vor Ort. Was den Brand auslöste, ist bisher noch unbekannt. Ausschließen könne man noch nichts, so ein Sprecher. (dg)