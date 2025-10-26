Feuer in historischer Altstadt im Norden – Passanten warnen Bewohner

In der historischen Altstadt von Celle (Landkreis Celle) ist in der Nacht zu Sonntag ein Brand in einem Gastronomie-Betrieb ausgebrochen. Mehrere Bewohner des Hauses mussten gerettet werden.

Zum Brandausbruch kam es laut Feuerwehr gegen 1.35 Uhr an der Karlstraße. Dort stand die Küche eines Restaurants in Flammen. Dichter Qualm breitete sich in den Etagen darüber aus und schnitt den Bewohnern den Fluchtweg ab.

Celle: Bewohner über Drehleiter gerettet

Laut einem Feuerwehrsprecher wurden drei Menschen mit einer Drehleiter gerettet und eine weitere mit einer Fluchthaube über das Treppenhaus ins Freie gebracht. Alle wurden vom Rettungsdienst betreut. Ebenso zwei Passanten, die den Brand bemerkt hatten und ins Haus gelaufen waren, um die Bewohner zu warnen.

In die Klinik musste laut Polizei aber niemand. Die Löscharbeiten in dem Fachwerkhaus gestalteten sich schwierig. Erst nach gut zwei Stunden war der Brand gelöscht. Die Polizei ermittelt die Brandursache, der Schaden soll im sechsstelligen Eurobereich liegen.