Feuer in Einfamilienhaus im Norden – ein Mensch stirbt

Tragisches Unglück in einem Wohnhaus in Aurich. Dort war ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch kam dabei ums Leben.

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Aurich hat die Feuerwehr einen Toten geborgen. Das Feuer war am Freitag ausgebrochen, das Gebäude stand im Vollbrand, wie die Polizei mitteilte.

Ein Bewohner rettet sich bei Hausbrand ins Freie

Ein 19 Jahre alter Bewohner rettete sich mit Unterstützung von Nachbarn ins Freie. Er kam laut Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Passant erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt.

Das könnte Sie auch interessieren: Radfahrer auf Bahnübergang – S-Bahn kann nicht mehr bremsen

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer. Angaben zum Alter und Geschlecht des Toten machte die Polizei zunächst nicht. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 350.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei ermittelt. (dpa)