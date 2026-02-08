Mann schleppt sich schwer verletzt aus brennendem Haus – immenser Schaden

Großeinsatz in Adendorf bei Lüneburg: In einem Einfamilienhaus am Kirchweg ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner wurde dabei schwer verletzt. Der Schaden ist immens.

Gegen 20 Uhr wurde eine Passantin auf den Brand aufmerksam. Dichter Qualm zog aus dem Gebäude, die Frau rief die Feuerwehr.

Noch vor Eintreffen der Retter machte die Zeugin einen Mann aus, der sich offenbar aus dem Haus geschleppt hatte – er war schwer verletzt und wurde sofort von den Rettungskräften behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Frau wurde vorsorglich behandelt.

Einfamilienhaus bei Lüneburg brennt: Polizei ermittelt

Die Feuerwehr löschte daraufhin den Brand von mehreren Seiten und nahm auch Teile der Dachverkleidung ab. Sie konnte ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindern. „Weitere Personen konnten im Haus nicht festgestellt werden“, so ein Sprecher der Polizei. Zuvor hatte es Hinweise auf eine mögliche vermisste Person gegebenen, die sich allerdings nicht bestätigten.

Nachdem der Einsatz für die Feuerwehr beendet war, übernahm die Polizei die Sicherung des Tatorts und die weiteren Ermittlungen. Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Dafür gibt es schon eine Schätzung des entstandenen Sachschadens: Er wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Das Einfamilienhaus gilt derzeit als unbewohnbar. (dg)