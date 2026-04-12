Feuer in Arbeiterunterkunft bei Hamburg – ein Toter und Verletzte

Bei einem Brand in einer Arbeiterunterkunft auf einem Firmengelände ist am Sonntagmorgen in Tostedt (Landkreis Harburg) ein Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere erlitten Rauchgasvergiftungen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Laut Feuerwehr wurde der Brand an der Weller Straße gegen 5 Uhr gemeldet. „Als wir eintrafen, wurde ein Mann von zwei anderen Personen ins Freie gebracht“, sagte Einsatzleiter Lars Meyer. Der Mann war leblos, die Feuerwehr begann sofort mit der Reanimation. Parallel starteten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung.

Reanimationsversuche durch Notarzt erfolglos

„Die Menschenrettung geht wie immer vor der Brandbekämpfung“, erklärt Meyer, „wir waren allerdings mit ausreichend Kräften vor Ort, um beide Maßnahmen zeitnah einzuleiten.“ Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt versuchten fast eine Stunde lang, den Mann zu reanimieren – ohne Erfolg. Er starb noch am Einsatzort. Zwei weitere Männer kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

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„Rauchgase sind bei solch einem Brand die höchste Gefahr für die Personen“, sagt Meyer. Das Feuer selbst blieb auf einen kleinen Teil des Gebäudes begrenzt, eine Ausbreitung konnte die Feuerwehr verhindern. Die Weller Straße war mehr als zwei Stunden gesperrt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die betroffenen Räume sind komplett ausgebrannt. Die Polizei ermittelt.