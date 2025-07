Feuer-Drama: Kind stirbt nach Brandstiftung – wer hat etwas gesehen?

Ein vier Jahre altes Kind starb nach dem verheerenden Feuer in Wilhelmshaven. Drei weitere Kinder und vier Erwachsene wurden verletzt. Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Eineinhalb Wochen nach dem Wohnhausbrand in Wilhelmshaven, bei dem ein vier Jahre altes Kind ums Leben kam, bittet die Polizei um weitere Informationen von Zeugen. Sie hat dazu ein Hinweisportal freigeschaltet: https://nds.hinweisportal.de/~portal/de/select. Dort könnten auch Fotos und Videos hochgeladen werden, teilte die Polizei mit.

Die Ermittler fragen: „Wer hat in der Nacht von Sonntag (22. Juni) auf Montag (23. Juni) ab etwa 2 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Marktstraße/ Börsenstraße gemacht?“ Das Feuer brach in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt aus.

Brandstiftung?

Nach den ersten Ermittlungsergebnissen geht die Polizei davon aus, dass Unrat und Sperrmüll im Eingangsbereich eines leerstehenden Geschäftes im Erdgeschoss in Brand gesetzt wurden. In dem Haus waren nach Angaben der Stadt 19 Menschen gemeldet, acht hatten sich selbstständig ins Freie gerettet.

Die ausgebrannte Geschäftsfläche mit den darüberliegenden Wohnungen in der Innenstadt von Wilhelmshaven. picture alliance/dpa/Sina Schuldt Die ausgebrannte Geschäftsfläche mit den darüberliegenden Wohnungen in der Innenstadt von Wilhelmshaven.

Ein vier Jahre altes Kind starb in einer Klinik. Ein sechs Jahre alter Junge sei inzwischen außer Lebensgefahr, teilte die Polizei einige Tage nach dem Feuer mit. Auch zwei weitere Kinder waren in Krankenhäuser gebracht worden. Bei dem Brand waren zudem vier Erwachsene verletzt worden – darunter die Mutter des gestorbenen Kindes.

Ermittlungen gegen Mann

In der vergangenen Woche hatte die Polizei zudem mitgeteilt, dass gegen einen Mann wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt werde. Es bestehe gegen ihn ein Anfangsverdacht. Weitere Angaben dazu wurden aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht gemacht.