Feuer bei Sportverein: Vereinsheim, Umkleiden und Trikots zerstört

Ein Brand hat in den frühen Morgenstunden des Dienstags große Teile des Vereinsheims des TSV Buchholz 08 in Buchholz in der Nordheide im Landkreis Harburg zerstört.

Ersten Angaben zufolge brach das Feuer gegen 4 Uhr in dem Gebäude am Holzweg aus. Besonders der vordere Bereich des Vereinsheims stand in Flammen. Über dem Holzgebäude bildete sich eine weithin sichtbare Rauchwolke.

Feuer beim TSV Buchholz: Umkleiden und Trikots zerstört

Die Feuerwehren aus Buchholz, Trelde und Sprötze rückten umgehend aus und begannen mit den Löscharbeiten. Die erste Vorsitzende des TSV Buchholz 08 berichtete vor Ort, dass in dem betroffenen Gebäude, in dem sich die Umkleiden befinden, auch zahlreiche Trikots von Jugendmannschaften gelagert wurden. Diese sind durch das Feuer und den Rauch vermutlich vollständig zerstört worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Christina Block im Entführungsprozess: Auf viele Fragen keine Antwort

Die angrenzenden Sportplätze blieben von dem Feuer verschont. Zur Brandursache gibt es derzeit keine gesicherten Erkenntnisse. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.