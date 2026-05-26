Fettbrand in Küche: Topf wird zur Gefahr – Frau in Spezialklinik geflogen

Drama am Pfingstmontag in Stade: Eine Frau wird bei einem Küchenbrand schwer verletzt – ausgerechnet beim Versuch, alles richtig zu machen.

In einer Wohnung in der Straße „Am Hohen Felde“ war am Abend Fett in einem Topf auf dem Herd in Brand geraten. Die Bewohnerin reagierte zunächst besonnen und verzichtete darauf, Wasser zu verwenden – das hätte eine gefährliche Fettexplosion auslösen können.

Stattdessen wollte sie den brennenden Topf nach draußen bringen. Doch auf dem Weg kam sie mit dem heißen Fett in Kontakt und zog sich schwere Verbrennungen zu.

Rettungskräfte versorgten die Frau noch vor dem Haus und brachten sie ins Elbe Klinikum in Stade, wie ein Polizeisprecher der MOPO mitteilte. Von dort sollte sie mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg ausgeflogen werden.

Die Feuerwehr musste das Feuer nicht mehr löschen. Sie rettete aber noch eine Katze aus der stark verrauchten Wohnung. (rei)