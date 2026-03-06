Festnahmen nach Schüssen in Gaststätte – 15-Jähriger in Haft

Es geht um versuchten Mord, versuchten Totschlag und Verstöße gegen das Waffengesetz: Vier Verdächtige sind nach Schüssen in einer Gaststätte in U-Haft, einer ist auf freiem Fuß. Die Ermittlungen führen nach Bayern und Niedersachsen.

Nach Schüssen in einer Gaststätte im baden-württembergischen Göppingen hat die Polizei fünf Menschen festgenommen, darunter einen 15-Jährigen. Auch in Bayern und Niedersachsen waren Beamte im Einsatz, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Vorwürfe lauten unter anderem gemeinschaftlicher versuchter Mord und Verstoß gegen das Waffengesetz. Zu einem möglichen Motiv äußerten sich die Sprecher nicht.

Vier der Beschuldigten kamen den Angaben zufolge in Untersuchungshaft. Gegen einen 52-Jährigen sei der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Der Mann sei folglich wieder auf freiem Fuß.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Tod im Morgengrauen: Lkw überrollt Radfahrer († 63)

Lkw überrollt Radfahrer († 63) Was alles teurer wird: Das kostet uns der Iran-Krieg

Das kostet uns der Iran-Krieg Kind stirbt nach OP: Prozess gegen drei Hamburger Ärzte

Prozess gegen drei Hamburger Ärzte Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Experte warnt den HSV & St. Pauli plant zweigleisig

Experte warnt den HSV & St. Pauli plant zweigleisig 28 Seiten Plan 7: „Die kleine Meerjungfrau“ am Thalia, das Familienmusical „Anouk“ & Open-Air-Konzerte

Spezialkräfte unterstützen in Bayern

Der Vorfall hatte sich den Angaben nach am 28. Januar kurz vor Mitternacht ereignet: Ein Täter habe das Restaurant betreten und geschossen. Verletzt wurde laut damaliger Mitteilung niemand. Der Schütze sei geflohen.

Am 4. März wurde nun ein 20-Jähriger im Bereich Hannover festgenommen, wie die Ermittler mitteilten. Einen Tag später hätten Spezialkräfte im Großraum München sowie im Bereich Mühldorf am Inn in Oberbayern drei Tatverdächtige im Alter von 19, 21 und 52 Jahren festgenommen. Sie alle stünden im Verdacht, mutmaßlich an der Schussabgabe auf die Gaststätte beteiligt gewesen zu sein.

Wie die Männer miteinander zusammenhängen und in Kontakt standen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht. Sie haben den Angaben zufolge teils unterschiedliche Staatsangehörigkeiten.

Nach Schüssen in Gaststätte: Teenager in U-Haft

Schon Mitte Februar sei zudem ein in der Schweiz wohnender 15-Jähriger festgenommen worden, der aus der Gaststätte heraus auf den fliehenden Täter geschossen haben soll. Er kam wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und des Verstoßes gegen das Waffengesetz in ein Gefängnis. Wo die Polizei ihn festgenommen hatte, blieb zunächst unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Sie mussten zweimal fahren: Koks-Dealer fliegen mit Riesenmenge im Hafen auf

Die Kriminalpolizei Ulm hat eine Sonderkommission eingerichtet. Hinweise auf einen Zusammenhang der Schüsse mit Konflikten von kriminellen Gruppen im Großraum Stuttgart gibt es der Mitteilung zufolge bisher keine. (dpa/mp)