Der Teilnehmer „Dangaster Hüne“ führt bei den deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen das Teilnehmerfeld an. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Teilnehmerinnen starten bei den deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen im Rahmen des Watt en Schlick Fest am Strand von Dangast. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Teilnehmer „Schlickeria Boy“ steht bei den deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen mit Schlick an den Händen am Strand von Dangast. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Mit den traditionellen Meisterschaften im Schlickrutschen ist das „Watt en Schlick Fest“ im friesischen Dangast zu Ende gegangen. Dabei kam es bei den Frauen zu einem echten Foto-Finish, wie ein Reporter berichtete.

Nur knapp setzte sich demnach „Üffes“ durch – erst eine Auswertung der Bilder von Fotografen brachte Gewissheit über den Sieg der erfahrenen Schlickrutscherin. Traditionell geben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem Spektakel ausgedachte Wettkampfnamen. Bei den Männern setzte sich wie im Vorjahr der „Dangaster Hüne“ durch.

Bei dem Wettkampf im Watt rutschen Athletinnen und Athleten mit speziellen Holzschlitten auf rund 150 Metern Schlick um die Wette. Dabei knien die Teilnehmer mit einem Bein auf dem Schlitten, mit dem anderen versuchen sie, den Schlitten anzuschieben. Alle Teilnehmer sind – zumindest zunächst – in Weiß gekleidet.

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Schlick-Festival: Konzerte, Lesungen und Vorführungen

Das Festival lockte am Wochenende wieder zahlreiche Menschen an den Nordseestrand im friesischen Dangast. Die Veranstalter hatten mit rund 6000 Besucherinnen und Besucher geplant. Zum Rahmenprogramm zählten mehr als 80 Konzerte, Lesungen, Filmvorführungen, Shows und Performances. Eröffnet wurde das Festival mit einem Auftritt der Band Das Lumpenpack. Am Sonntag trat unter anderem die Band Jupiter Jones auf. Headliner waren die Giant Rooks.

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Das Musikprogramm war wie bei dem Festival seit jeher üblich bunt gemixt: Von Indie-Pop und Rock bis Rap, Hip-Hop und Elektro. Für Vorführungen oder Lesungen standen unter anderem Umweltaktivistin Luisa Neubauer oder Entertainer Wigald Boning auf der Bühne. „Das ‚Watt En Schlick Fest‘ lebt davon, dass Menschen unterschiedlichster Generationen und Hintergründe zusammenkommen“, sagte Festivalleiter Till Krägeloh, der das Festival 2014 gründete. (dpa/mp)