Ferienende brachte jede Menge Stau auf A1 und A7 – so ist die Lage am Sonntag

Das bevorstehende Ferienende in Niedersachsen hat am Samstagmittag für viel Stau auf der A7 und der A1 im Landkreis Harburg gesorgt. Am Sonntagvormittag hat sich das Verkehrsaufkommen beruhigt: Der Verkehr fließt auf den beiden Hauptverkehrsachsen weitestgehend frei – nur an wenigen Stellen stockt es.

Der Verkehr auf der A7 fließt in beide Richtungen, bestätigt ein Sprecher der Autobahnpolizei. Bisher habe es am Sonntag auch noch keine größeren Polizeieinsätze gegeben. Nur an der Rader Hochbrücke nahe des Rendsburger Kreuzes stockte der Verkehr am Mittag auf acht Kilometern in Richtung Norden.

Auch auf der A1 ist die Lage bislang entspannt, abgesehen von kleineren Staus rund um Hamburg. Am Dreieck Moorfleet im Bereich der Elbbrücken stockt der Verkehr momentan auf rund fünf Kilometern in Richtung Süden. Im Bereich des Elbtunnels staut es sich ebenfalls in diese Richtung. Die Autobahnpolizei meldet bisher keine größeren Einsätze auf der A1. Vom An- und Abreiseverkehr habe sie bisher kaum etwas gespürt.

Im Stadtgebiet Hamburg habe es laut einem Sprecher der Polizei zuletzt ebenfalls keine Unfälle gegeben, die den Verkehr maßgeblich beeinflussten.

Rückreiseverkehr: Kleinere Unfälle erschweren die Lage am Samstag

Bettenwechsel in den Feriengebieten sowie erhöhter Rückreiseverkehr zum bevorstehenden Ferienende in Niedersachsen ließen die Autobahnen im Norden am Samstag ächzen. Besonders im Landkreis Harburg und in Uelzen wurden die Autofahrer auf eine Geduldsprobe gestellt. Auf der A1 und A7 kam es aufgrund eines stark erhöhten Verkehrsaufkommens nur zu zäh fließendem oder gar stockendem Verkehr, verstärkt durch kleinere Auffahrunfälle und ein brennendes Auto auf der A7 bei der Ausfahrt Bokel, die zu Spurensperrungen führten.

In Hamburg dagegen war die Fahrt auf beiden Autobahnen größtenteils frei, abgesehen von einem fünf Kilometer langen Stau auf der A1 zwischen Billstedt und der Norderelbbrücke, verursacht durch Brückenbauarbeiten und Spurensperrungen. Auch auf der A7 zwischen Stellingen und dem Elbtunnel stockte der Verkehr wegen Bauarbeiten am A7-Deckel. (mp)