Faustschlag und Kopfnuss in Metronom – betrunkener Fahrgast (18) landet in Zelle

In der Nacht zu Mittwoch hat ein Betrunkener in einem Metronom nach Uelzen (Landkreis Uelzen) einen Schaffner angegriffen. Als Bundespolizisten den Zug am Bahnhof Uelzen erwarteten und den Betrunkenen überprüfen wollten, rastete dieser völlig aus.

Laut eines Sprechers der Bundespolizei hat ein Mann (18) in einem Metronom von Bad Bevensen nach Uelzen gegen 0.40 Uhr den Schaffner geschubst und nach ihm getreten. Bundespolizisten erwarteten die Ankunft des Zuges am Bahnhof Uelzen und stiegen zu, um den Angreifer zu überprüfen.

Betrunkener greift Bundespolizisten an

Als eine Beamtin (24) den 18-Jährigen ansprach, soll dieser versucht haben, sie mit der Faust zu schlagen. Sie konnte dem Fausthieb ausweichen, wurde aber dennoch leicht getroffen. Dann soll der Mann versucht haben, einem weiteren Beamten (23) eine Kopfnuss zu verpassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Polizisten bei Großkontrolle angegriffen und geschlagen

Schließlich gelang es den Beamten, den 18-Jährigen zu überwältigen und in Gewahrsam zu nehmen. Auf der Wache musste der alkoholisierte Afghane seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte gefertigt.