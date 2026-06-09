Im Norden
Fataler Spurwechsel auf der A7 – Lkw kippt um
Ein umgekippter Lastwagen auf der A7 löste am Montagabend im Landkreis Harburg eine stundenlange Vollsperrung aus – die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nacht.
Der Unfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr bei Seevetal in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Ramelsloh und Thieshope. Nach ersten Angaben der Polizei soll ein Spurwechsel eines Autos die Ursache gewesen sein.
Der Lkw wich nach rechts aus, kollidierte mit der Leitplanke und kippte um. Der Lastwagenfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Das Auto fuhr weiter, ohne anzuhalten. Zu einem direkten Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam es laut Polizei nicht.
Beteiligtes Auto fährt einfach weiter
Ob der Fahrer des Autos bemerkte, was er ausgelöst hatte, ist bislang unklar. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht ein. Die A7 sperrte die Polizei in Fahrtrichtung Hannover vollständig ab dem Horster Dreieck.
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Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in die Nacht. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, stand zunächst nicht fest.
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