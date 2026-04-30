Fan flüchtet nach Streit um Fußballfahne ins Gleisbett – Zug fährt ein

Beim Streit um eine Fußballfahne wird ein 45-Jähriger an einem Bahnhof in Osnabrück angegriffen. Auf seiner Flucht landet der Mann im Gleisbett.

Eine Fußballfahne des SV Meppen hat auf dem Bahnhof in der Osnabrücker Altstadt einen Streit verursacht. Zwei Unbekannte hatten versucht, einem 45 Jahre alten Mann die Fahne und einen Beutel zu entreißen, teilte die Polizei mit.

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Der Meppen-Fan flüchtete in ein Gleisbett, auf dem nur wenig später ein Zug einfuhr. Der Mann blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall am Sonntagabend beobachtet haben. (dpa)