Streit zwischen Familien eskaliert – Mann nutzt Auto als Waffe

In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag ist in Lüchow (Kreis Lüchow-Dannenberg) ein schon länger schwelender Streit zwischen zwei Familien eskaliert. Ein am Streit beteiligter Mann setzte sich in ein Auto und raste auf seine Kontrahenten zu.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zum Busbahnhof in Lüchow gerufen. Von dort wurde ein tätlicher Streit unter mehreren Personen gemeldet. Laut einem Polizeisprecher sei es bereits zuvor zu Streitigkeiten unter zwei Familien gekommen, der nun eskalierte.

Mann rast mit Auto auf Kontrahenten los und verletzt einen

Zunächst habe die Auseinandersetzung auf verbaler Ebene stattgefunden. Dann soll sich ein 18-Jähriger in ein Auto gesetzt und auf die Kontrahenten zugerast sein. Dabei kollidierte er mit dem Auto eines 21-Jährigen, der dabei verletzt wurde. Familienangehörige brachten ihn in eine Klinik.

Der 18-Jährige konnte kurze Zeit später von der Polizei angetroffen werden. Der Pkw wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zu der Tat und den Hintergründen dauern an.