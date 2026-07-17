Drei Menschen sind beim Sturz von Deutschlands höchstem Aussichtsturm gestorben. Wie es zu dem Unglück kam ist noch unklar – die Polizei ermittelt.

Update Freitag, 10.19 Uhr: Drei Menschen sind am Dienstagnachmittag bei einem Sturz von einem Aussichtsturm im Harz gestorben. Für sie kam jede Hilfe zu spät, wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte.

Zahlreiche Rettungskräfte und Polizisten waren vor Ort. Die Feuerwehr wurde gegen 16.45 Uhr alarmiert. Sie sperrte die Einsatzstelle ab und errichtete Sichtschutzwände. Auch das Kriseninterventionsteam des Landkreises ist im Einsatz. Zuerst hatte die „Goslarsche Zeitung“ berichtet.

Sturz vom Harzturm: Ursache wird ermittelt

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Die Ursache für das Unglück wird noch ermittelt. Es liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden durch eine weitere Person vor, sagt ein Sprecher der Polizei Golsar der MOPO. Ein suizidaler Hintergrund wird daher nicht ausgeschlossen, ist aber nicht bestätigt. Die Ermittlungen laufen. Erste Erkenntnisse werden frühestens kommende Woche erwartet.



Zwei Erwachsene und ein Kind kamen ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Demnach handelte es sich um eine Familie. Laut Polizei lag kein technischer Defekt am Turm vor.

Auf dem Harzturm gibt es einen Skywalk mit Glasboden. dpa

Der Harzturm ist ein 65 Meter hoher Aussichtsturm im Oberharz, der im Herbst 2023 eröffnet wurde. Nach Betreiberangaben ist er der höchste deutsche Aussichtsturm in Holz-Stahl-Konstruktion. Der rund zehn Millionen Euro teure Bau, den Land und Bund mit etwa 1,4 Millionen Euro förderten, bietet zwei Aussichtsplattformen und einen „Skywalk“ mit Glasboden in 45 Metern Höhe. Der Aufstieg ist zu Fuß über Treppen und per Fahrstuhl möglich, hinunter geht es unter anderem über eine 110 Meter lange Rutsche. Im Gebäude befinden sich zudem ein Restaurant und ein Souvenirshop. (dpa/mp)

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Anmerkung der Redaktion: Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hatte unter Berufung auf die Polizei von einem suizidalen Hintergrund des Unglücks berichtet. Dies bestätigte die Polizei auf MOPO-Nachfrage am Freitagmorgen jedoch nicht. Die Ursache für den Sturz sei noch nicht abschließend geklärt. Der Artikel wurde entsprechend überarbeitet.

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