Die SPD will die Meyer Werft erstmal im Staatsbesitz halten, doch die Meyers suchen bereits Investoren, um die traditionsreiche Papenburger Werft wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Und die Familie hat klare Kriterien an den neuen Partner.

Seit rund eineinhalb Jahren befindet sich die Papenburger Meyer Werft im Staatsbesitz. Nur noch ein kleiner Anteil von 20 Prozent gehört der Familie, Bund und Land geben längst die Richtung vor. Und wenn es nach den niedersächsischen Sozialdemokraten geht, bleibt das auch erst mal so.