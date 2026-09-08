Angehörige fanden den Mann leblos auf dem Ausguck. Für ihn kam jede Rettung zu spät.

Angehörige entdecken leblosen Jäger am Samstagvormittag auf dem sechs Meter hohen Ausguck (Symbolbild). picture alliance/dpa | Jens Büttner

Ein Jäger ist tot auf einem Hochsitz gefunden worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann am Samstag vom Dach des Hochsitzes in der Nähe von Hameln eingeklemmt, nachdem ein Ast herabgestürzt war, wie die Polizei mitteilte. Die genaue Todesursache war zunächst nicht bekannt.

Angehörige hatten den 58-Jährigen am Samstagvormittag auf dem sechs Meter hohen Ausguck leblos entdeckt. Alarmierte Rettungskräfte eilten daraufhin zu dem Waldstück in Aerzen, wo sich der Hochsitz befindet.

Die Einsatzkräfte befreiten den Mann aus dem Hochsitz, konnten nach einem rund vierstündigen Einsatz nur noch den Tod des Mannes feststellen. (dpa/mp)