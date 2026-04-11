Fahrer versucht nach Unfall zu fliehen – als er gestoppt wird, staunt die Polizei

Nach einem Unfall versucht ein Fahrer zu fliehen. Die Polizei stoppt ihn und stellt einen erschreckend hohen Atemalkoholwert fest.

In Diepholz hat ein 27-Jähriger mit einem Alkoholeinfluss von mehr als drei Promille die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei mitteilte, kam er am Freitagnachmittag gegen 17.35 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzpfahl. Anschließend flüchtete er vom Unfallort.

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Die Polizei konnte den Fahrer kurze Zeit später ermitteln. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,12 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. (dpa)