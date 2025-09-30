Schrecklicher Unfall: Fahrer übersieht Stauende – Lebensgefahr!

Schwerer Unfall auf der A1 bei Stuhr: Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Montagnachmittag auf einen Sattelzug am Ende eines Staus aufgefahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Zu dem Unfall sei es gegen 15.10 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg gekommen, teilte die Feuerwehr mit.

Der 42-jährige Fahrer des Transporters hatte demnach wohl das Ende des Staus übersehen. Der Mann aus Hamburg wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort kam er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus – es besteht Lebensgefahr.

Die A1 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten voll gesperrt. Am Kleintransporter entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Man habe ein Abschleppunternehmen verständigen müssen. Der Sattelanhänger konnte noch bis zur Anschlussstelle Brinkum gezogen und dort abgestellt werden. Insgesamt wurden die Schäden auf etwa 25.000 Euro beziffert. (mp)