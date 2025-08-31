Fahrer hält plötzlich auf linker Spur: Massencrash auf Autobahn

Acht Menschen sind bei einem Unfall auf der A2 bei Rodenberg (Landkreis Schaumburg) verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge beteiligt, der Unfallverursacher ist zu Fuß geflohen, wie die Polizei mitteilte. Die A2 blieb für knapp sechs Stunden voll gesperrt. Es entstand laut Polizei ein Schaden von rund 36.000 Euro.

Demnach hatte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Auto am Samstag auf der linken Überholspur in Richtung Berlin plötzlich angehalten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wichen mehrere Fahrzeuge aus, es kam zu Kollisionen. Der Unfallverursacher floh noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte in unbekannte Richtung. Seine 27 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Unfall auf A2: zwei Frauen schwer verletzt

In den sieben am Unfall beteiligten Fahrzeugen wurden insgesamt sechs Menschen im Alter von 27 bis 77 Jahren leicht verletzt, eine 74-Jährige und eine 28-Jährige erlitten schwere Verletzungen.

Die Rettungskräfte brachten mehrere Verletzte teils unter Begleitung von Notärzten und mittels zwei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser.

Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher. Weshalb er sein Fahrzeug plötzlich anhielt, ist unklar. Auch, weshalb er dann floh, ist unklar. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)