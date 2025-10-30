Fahrer bewusstlos: 15-Jährige verhindert schlimmeren Unfall

Dramatischer Unfall in Osnabrück: Durch beherztes Eingreifen hat eine 15 Jahre alte Beifahrerin Schlimmeres verhindert.

Der 56 Jahre alte Vater der Teenagerin saß am Dienstagmittag am Lenkrad, als er aus gesundheitlichen Gründen plötzlich das Bewusstsein verlor, wie die Polizei sagte. Die Tochter versuchte daraufhin, den Wagen zu stoppen, der letztlich gegen eine Ampel prallte und danach zum Stehen kam.

Autofahrer bewusstlos, Tochter greift ein

Vater und Tochter wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-Jährige ist den Angaben nach inzwischen wieder bei Bewusstsein. Die Tochter sei mit dem Schrecken davongekommen.

Am Fahrzeug entstand nach Polizeiangaben ein Totalschaden. Beamte vor Ort seien sich einig gewesen, „dass durch das beherzte Eingreifen der Tochter Schlimmeres verhindert werden konnte“. (dpa/mp)