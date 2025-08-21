Fachwerkhaus in Flammen: 200.000 Euro Schaden!

Am Mittwochabend rückte die Feuerwehr in Bippen (Kreis Osnarbrück) aus: Ein Fachwerkhaus stand lichterloh in Flammen.

Es sei niemand verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Das Fachwerkhaus ist derzeit unbewohnt. Die Flammen hätten sich allerdings schnell zu einem Vollbrand entwickelt.

Feuer in Bippen: Fachwerkhaus steht lichterloh in Flammen

Die Feuerwehr löschte das Feuer. Sie sei mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt, auch Brandstiftung konnte am frühen Morgen nicht ausgeschlossen werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Kurioser Brand – Feuerwehreinsatz in Hamburger Krankenhaus

Bei dem Feuer entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 200.000 Euro. Bereits am Samstag hatte es in Bippen sowohl nachmittags als auch abends in mehreren Waldstücken gebrannt. Außerdem ereigneten sich auch am 30. Juni und 1. Juli drei Kleinbrände. Ob ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (dpa/mp)