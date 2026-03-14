Explosion in Einfamilienhaus im Norden – junger Bewohner schwer verletzt

In Lüder (Landkreis Uelzen) ist es am Freitagnachmittag in einem Einfamilienhaus zu einer schweren Explosion gekommen. Ein Bewohner wurde dabei schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 15.50 Uhr in einem Wohnhaus an der Röhrser Straße in der rund 1100 Seelengemeinde. Ersten Ermittlungen zufolge war eine Gasflasche in dem Gebäude explodiert. Durch die Druckwelle entstand hoher Sachschaden, Teile der Hauswand wurden herausgerissen.

Bewohner mit Rettungshubschrauber in Klinik

Ein Bewohner (24) wurde bei der Explosion schwerst verletzt. Er wurde vom Notarzt versorgt und kam dann mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik. Nach Ende der Löscharbeiten rückte das Technische Hilfswerk (THW) an, um das Haus gegen einstürzende Wände zu sichern. Wie es zu dem Unglück kam, ermittelt nun die Kripo.