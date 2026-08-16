Eskalation, Pfefferspray und Verletzte: Nach einem Rosenkranz-Gebet gegen Abtreibung sind in Göttingen Gegendemonstranten auf Teilnehmer losgegangen. Die Polizei musste eingreifen.

Nach einer Kundgebung gegen Abtreibungen in Göttingen sind Teilnehmer am Samstagabend von Gegendemonstranten attackiert worden. Die schon vorher angespannte Lage zwischen den beiden Gruppen sei eskaliert, als die Abtreibungsgegner den Versammlungsort verließen, wie die Polizei mitteilte.

Teilnehmer des Protests wollten demzufolge auf die etwa 20 Abtreibungsgegner losgehen. Eine größere Zahl von Polizisten habe eine Kette gebildet und so verhindert, dass die beiden Gruppen aufeinandertrafen. Dabei hätten die Beamten auch Pfefferspray eingesetzt.

Abtreibungsgegner demonstrieren in Göttingen: Lage eskaliert

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Unter dem Motto „Öffentlicher Rosenkranz gegen Abtreibung“ hatten sich die Gegner von Schwangerschaftsabbrüchen friedlich versammelt, gebetet und ihre Haltung in Redebeiträgen zum Ausdruck gebracht. Der Gegenprotest bildete sich nach Einschätzung der Polizei spontan.

Bei der folgenden Auseinandersetzung erlitten zwölf Polizistinnen und Polizisten nach Angaben ihrer Dienststelle Verletzungen durch das Pfefferspray. Ob es auch unter den Demonstranten verletzte Personen gab, ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und prüft nun mögliche Straftaten. (dpa)