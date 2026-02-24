Eskalation auf der Straße: Kinder rauben Obdachlosem Schlafsack – er zückt ein Messer

In Bremerhaven sollen Kinder einen Obdachlosen mit einer Metallstange bedroht und seinen Schlafsack gestohlen haben. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes.

In Bremerhaven soll eine Gruppe von Kindern einen obdachlosen Mann angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montagabend im Stadtteil Wulsdorf.

Der Mann gab an, gegen 21 Uhr auf einer Bank in der nördlichen Weserstraße nahe einer Tankstelle gesessen zu haben, als mehrere Kinder auf ihn zugekommen seien. Nach seiner Darstellung sollen sie mit einer Metallstange auf ihn losgegangen sein. Daraufhin habe er ein Messer gezeigt und die Kinder hätten Abstand genommen.

Den Angaben zufolge nahmen die Kinder die Tasche des Mannes mit Decke und Schlafsack an sich und flohen. Verletzt wurde niemand. Eine Polizeistreife fand die Tasche später wieder und stellte den Inhalt sicher. Nun ermittelt die Polizei zu den Hintergründen und wegen schweren Raubes. (mp/dpa)