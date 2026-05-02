Erst ein Schuss, dann ein Brandanschlag: Feuerwache im Norden bekommt Polizeischutz

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage werden von einem Unbekannten Wehrleute der Berufsfeuerwehr Braunschweig gefährdet. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck – und verstärkt den Schutz der Feuerwache.

Ein Unbekannter hat einen Brandanschlag auf die Hauptwache der Berufsfeuerwehr in Braunschweig verübt. Nach Angaben eines Polizeisprechers schüttete der Täter eine brennbare Flüssigkeit am Eingangstor aus und setzte sie in Brand. Dabei sei das Eingangstor beschädigt worden. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute seien die Flammen zügig gelöscht worden. Angaben zur Schadenshöhe machte er noch nicht. Verletzt worden sei niemand.

Auf einer Videoaufzeichnung sei eine Person zu sehen gewesen, die den Brand mutwillig gelegt und auf einem Fahrrad das Gelände verlassen habe, hieß es. Alle verfügbaren Funkstreifenwagen aus Braunschweig und Umgebung eilten demnach sofort zum Tatort. Aus Hannover wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Aber trotz der mehr als eine Stunde dauernden Fahndung sei der Täter nicht gefasst worden. Bei der Spurensuche wurden laut Polizei zusätzliche Brandsätze und Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe gefunden.

Erster Vorfall in Braunschweig schon am Montag

Bereits am vergangenen Montag war es zu einem Zwischenfall auf dem Gelände der Feuerwehr-Hauptwache gekommen, als ein Unbekannter mit einer Schusswaffe Feuerwehrleute bedrohte und einen Schuss abfeuerte. Auch in diesem Fall fuhr der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt davon.

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Ob beide Taten miteinander zusammenhängen, werde nun intensiv ermittelt, hieß es. Für die Hauptwache sei der Polizeischutz erhöht worden. (dpa)